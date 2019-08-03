Девушку насмерть сбили на проблемном пешеходном переходе в Барнауле

Пострадавшая скончалась на месте происшествия / Фото: Михаил/vk.com/incident22 Alena Kamozina/vk.com/barneos22

В Барнауле в субботу вечером, 3 августа, на пересечении улиц Балтийской и Сиреневой на пешеходном переходе насмерть сбили девушку, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По информации паблика, погибшая девушка 1999 года рождения. Также отмечается, что водитель был в трезвом состоянии и не стал скрываться, остался на месте ДТП дожидаться сотрудников полиции.

"Удар был очень сильный, летел на большой скорости! Очень жаль девушку", — рассказала очевидица происшествия. "Тоже проезжали, видели, очень жалко. Однозначно надо задуматься и что-то уже сделать там — дорога широкая и ни одного знака ограничения скорости даже нет", — отметила другая жительница Барнаула.

Еще один очевидец рассказал интернет-сообществу "Барнаул 22" следующее: "Присутствовал лично при ДТП, шел как раз напротив пешеходного перехода. Девочка переходила по пешеходному переходу и примерно на середине ускорилась, так как виновник аварии летел по Балтийской! Но увы, девочка не успела. Удар был очень приличный, летел он около 80-100 км/час — в этом промежутке. Смерть девушки наступила мгновенно. Просьба: если может тут увидят или, возможно, сообщество поможет как-то попросить, чтобы там поставили камеры. Там летают все! Хотя бы одну!"

"Работаю в офисе магнита. Водители вообще офигели! Летают под 100 и еще пешеходам сигналят на пешеходнике. Каждый день по две-три ситуации наблюдаем, как людей чуть не сбивают", — рассказала одна из членов сообщества.

В комментариях также утверждают, что это не первый инцидент на данном участке дороги, и уже были просьбы как-то сделать безопаснее этот пешеходный переход, к примеру, установив рядом лежачие полицейские.