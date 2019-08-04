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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз

, ИА "Амител"
Эксперты дали советы, где их покупать и как проверять
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю составило советы для желающих купить вкусный арбуз, и при этом не получить пищевое отравление.

Арбуз должен быть среднего размера – спелые плоды, как правило, не слишком отличаются друг от друга в диаметре.

На нем не должно быть надрезов и трещин – болезнетворные микроорганизмы быстро размножаются в сочной мякоти, создавая риск получить как минимум проблему со стулом. По этой же причине нельзя покупать арбузы, которые разрезаны для демонстрации спелости и пробы.

Отличительные внешние признаки спелого продукта: сухие усик и плодоножка, ярко-желтое или оранжевое пятно на боку (от лежания на земле при выращивании), а также твердая, яркая и контрастная полосатая корка. Она не должна продавливаться пальцем.

Идеальный арбуз издает умеренно звонкий звук при постукивании, вибрирует при ударе ладонью, немного хрустит при сжатии.

Бахчевые культуры быстро впитывают загрязнители из окружающей среды. Тяжелые металлы, содержащиеся в автомобильных выхлопах, попадают в арбуз буквально за несколько часов. Все это грозит пищевым отравлением.

Поэтому покупать арбузы лучше всего в магазинах и оборудованных палатках. В палатках они должны быть разложены на настилах на уровне не ниже 15 сантиметров от земли, чтобы пыль и грязь не оседали на ягоде.

У продавца должен иметься сертификат о качестве от вырастившей арбузы организации.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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