Барнаул впервые вошел в число городов, в которых пройдет фестиваль фермерской еды "СВОЁ", сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Мероприятие пройдет на площади Сахарова.

На протяжении двух дней – 17 и 18 августа – горожане смогут ознакомиться с продукцией аграриев региона и России, а также приобрести ее напрямую от производителя. В рамках фестиваля пройдут выступления творческих коллективов, лекции и мастер-классы.

"Это яркое, праздничное, семейное мероприятие для настоящих любителей русской кухни и российских продуктов", — утверждает пресс-центр ведомства.

Фестиваль фермерской еды "СВОЁ" проводился в России два года подряд. За это время его посетили в общей сложности 250 тысяч человек.