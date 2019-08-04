Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, следует из мониторинга десятки крупнейших по привлеченным депозитам финансовых организаций Центробанком.

Согласно результатам анализа, на первую декаду июля максимальная ставка составляла 7,14%, на вторую – 7,12%, а на третью – 7,05%. Таким образом, в течение июля планка снизилась на 0,09 процентных пункта.

Примечательно, что еще в марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых.