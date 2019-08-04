Воскресенье, 4 Август, 21:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,64
€ 71,71
Обь
235см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Ставки по рублевым вкладам физлиц продолжают снижаться в России

, ИА "Амител"
За июль максимальная ставка в крупнейших банках упала на 0,09 процентных пункта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, следует из мониторинга десятки крупнейших по привлеченным депозитам финансовых организаций Центробанком.

Согласно результатам анализа, на первую декаду июля максимальная ставка составляла 7,14%, на вторую – 7,12%, а на третью – 7,05%. Таким образом, в течение июля планка снизилась на 0,09 процентных пункта.

Примечательно, что еще в марте текущего года во многих крупных финансовых организациях можно открыть депозит под 8% годовых.

Материалы по теме
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:27
Ставки по рублевым вкладам физлиц продолжают снижаться в России 0
20:52
Шансонье Вилли Токарев умер 0
19:55
Инструктора по водному туризму поймали с марихуаной на Алтае 0
19:30
МЧС предупреждает о граде и ураганном ветре в Алтайском крае 0
18:59
Новый спорткомплекс открыли в Алтайском крае 0
17:58
2,8 млн га леса горит в труднодоступных местах в России 0
17:34
Авиация Минобороны потушила 450 тысяч га лесных пожаров в Сибири 1
16:59
Cadillac с алтайскими номерами сбил рабочего в Новосибирске 1
16:25
Фестиваль фермерской еды "СВОЁ" впервые пройдет в Барнауле 0
15:59
Спасатели поймали женщину при попытке суицида в Новосибирске 0
15:29
Вирус списал 45 тысяч рублей со счетов барнаульца 1
14:58
Пенсионер утонул в протоке Оби в Новосибирске 0
14:35
Molly показала новый откровенный наряд перед концертом на Алтае 1
13:57
Эксперт прогнозирует скачок цен на кедровые орехи 1
13:31
"Да простят меня жители": путешественник рассказал о Бийске 1
12:46
Трое подростков пострадали в пьяном ДТП в Новосибирской области 0
12:20
Томенко пообещал сохранить память о народном губернаторе Евдокимове 3
11:50
"Рос в семье". Сироты жестоко избили ногами соседа в Бийске 5
11:08
Тарасенко привезет в Новосибирск Кубок Стэнли 0
10:36
Человеческие кости у реки нашел рыбак в Алтайском крае 0
10:05
Любимое место на Алтае назвал Олег Тактаров 0
09:38
Сотрудница Алтайского ОПФР дарит коллегам сладкие букеты 1
09:02
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусный арбуз 0
06:48
Где отдыхали вожди: шикарные дачи советских лидеров 15
06:23
Питомцы, которых оставили дома одних 7
23:40
Девушку насмерть сбили на проблемном пешеходном переходе в Барнауле 20
22:41
"Утонувший" детсад в Иркутской области решили не восстанавливать 0
21:46
Италия предложила помощь в тушении лесных пожаров в Сибири 0
20:40
Женщина спровоцировала драку россиян в самолете и попала на видео 3
19:56
Проспект Комсомольский перекроют в Барнауле с 4 августа из-за ремонта коллектора 1
19:38
СК заподозрил ФБК Навального в отмывании одного миллиарда рублей 5
18:50
От +9 до +35: погода в Алтайском крае на 4 августа 0
17:46
Томенко вручил ключи от квартир шести семьям молодых специалистов 2
17:06
Ловкая воровка подменила бриллианты на 1,6 млн евро бульонными кубиками Maggi 0
16:19
"Недавно губернатор поменялся": блогер из Таджикистана записал видео про Барнаул 6
15:38
Водитель больше переживал за телефон, чем за свою "девятку" после ДТП в Барнауле 2
14:33
Алтайских предпенсионеров к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ 4
14:06
Житель Барнаула может стать пивоваром в среднем за 1,1 млн рублей 4
13:51
Четыре тысячи добровольцев с ранцевыми огнетушителями помогают остановить пожары в Сибири 1
12:59
Барнаульская пенсионерка решила вылечить голову по телефону и потеряла два млн рублей 12
12:43
Опасность похмелья для организма раскрыли медики 1
11:49
"Водитель гнал по встречке": серьезное ДТП произошло на трассе Р-256 на Алтае 6
11:35
Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым 4
10:58
Минобороны показало на видео, как уничтожаются боевики в Сирии 0
09:48
Ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 млрд рублей за полгода 2
09:09
Путин подписал закон о повышении детских пособий и изменении критерия нуждаемости 5
07:22
Как и где в Барнауле благоустроят дворы в 2019 году. Инфографика 8
06:52
Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде 8
06:34
"Ожившая" ягода: невероятные фигуры из арбузов 0
06:13
Жизнь в "гробах": фотопроект о жилье в Гонконге 15

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.