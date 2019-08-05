Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут потерять работу в ближайшем будущем

Примерно 15 млн россиян могут в будущем остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке, сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина.

"У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации... Очевидно, что этот труд скоро будет невостребованным", – сказал Шеин.

В качестве примера он привел продавцов, охранников и водителей.

По мнению депутата, занятых в сфере услуг людей уже в самое ближайшее время заменят высокотехнологичное оборудование и цифровые сервисы.

"В магазинах вместо продавцов ставят аппараты, а продукты можно купить по QR-коду", – уверен Шеин.

Востребованными, по его мнению, останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия. Или профессии, в которых необходим высокий уровень вариативности в применении знаний – образование или медицина.

В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.

Ранее барнаульский андрагог рассказал о том, как выбрать вуз и какие профессии будут востребованы в ближайшие 30 лет.