Депутат Госдумы: 15 млн россиян могут потерять работу в ближайшем будущем

Примерно 15 млн россиян могут в будущем остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке, сообщает URA.RU со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина.
"У нас порядка 15 млн человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации... Очевидно, что этот труд скоро будет невостребованным", – сказал Шеин.
В качестве примера он привел продавцов, охранников и водителей.
По мнению депутата, занятых в сфере услуг людей уже в самое ближайшее время заменят высокотехнологичное оборудование и цифровые сервисы.
"В магазинах вместо продавцов ставят аппараты, а продукты можно купить по QR-коду", – уверен Шеин.
Востребованными, по его мнению, останутся специальности, частью которых является сопереживание и эмпатия. Или профессии, в которых необходим высокий уровень вариативности в применении знаний – образование или медицина.
В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих ныне специальностей, следует из Атласа профессий, составленного специалистами Сколково.
Ранее барнаульский андрагог рассказал о том, как выбрать вуз и какие профессии будут востребованы в ближайшие 30 лет.
Комментарии
Наглядная иллюстрация того, насколько далеко этот индивидуум от реальности....
Водителям не требуется квалификация ?
На счёт водителей загнул конечно... Кстати что такое "барнаульский андрагог " ?
Что рабочих мест не будет никто и не сомневается, ведь один паренек обещал 25 млн. но до сих пор ничего не создал...
насчет водителей кстати верно замечено - тесла уже сама ездит, даже от погони уходить умеет. Мелкое государство обкатает технологию и там как Юбер или такси максим - моментально распространится на континенте. Считай личную машину иметь нет смысла совсем.
Стоят полковники в отставке у стеклянных дверей,
Пора бы фотоэлементом заменить этих парней,
Чтоб было так: заходит враг, и электрический кулак ему по роже! (с)
Через 10 лет исчезнут продавцы, охранники и водители? Их заменят роботы? Смешная чушь
Сначала надо ровные дороги научится делать, а потом уже роботов
А то робот водитель в канаву влетит и бабки на ветер
Наверно 15 миллионов мигрантов получат работу?