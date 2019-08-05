Барнаульцы готовы переехать в другой город ради зарплаты в 28 тысяч рублей

Эксперты "Авито" изучили готовность жителей Барнаула к переезду по итогам II квартала 2019 года, а также выяснили, сколько они мечтают зарабатывать на новом месте, и сколько хотят зарабатывать те, кто не готов к переезду.

Выяснилось, что в краевой столице 22,8% опрошенных рассматривают возможность смены места жительства ради подходящей работы – год назад их было 23,2%. В целом по стране доля таковых составила 28,3% (годом ранее – 26,9%).

В Барнауле готовые к переезду кандидаты хотят зарабатывать в среднем 28 000 рублей в месяц, что на 26,7% больше желаемого дохода тех, кто не готов к таким переменам (22 100 рублей в месяц). В крупнейших городах разница составляет от 18% в Иркутске до 67,8% в Уфе.