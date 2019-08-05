Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в ночные часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Региональное МЧС в своем экстренном предупреждении сообщает, что местами в крае ночью 6 августа прогнозируются сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 23 м/с.

Температура ночью +9...+14 градусов, при облачности в восточных районах до +19°С. Днем +27...+32°С, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32. В начале ночи небольшой дождь, гроза, в ночные часы туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с. Днем без осадков, в утренние часы туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.