Слева направо от первого до пятого места / Фото: barnaul.jilfond.ru

Агентство недвижимости "Жилфонд Барнаул" составило рейтинг квартир в краевой столице, которые продаются по цене ниже миллиона рублей.

Пятерку возглавляет квартира площадью 16,9 кв. метра в Малом Прудском переулке. Жилье после капремонта в кирпичной пятиэтажке включает в себя комнату и кухню 5 кв.м. Новым владельцам достанется кухонный гарнитур и шкаф в прихожей. Автор объявления просит за жилье 550 тысяч рублей.

Второе место досталось квартире площадью 25 кв. метров на улице Ярных. Из достоинств – натяжной потолок и шумоизоляция, а также низкая квартплата. Недвижимость обойдется в 620 тысяч рублей.

Замыкает тройку жилье площадью 20,9 квадратного метра на улице Профинтерна. В квартире пластиковые окна, алюминиевые радиаторы отопления, новые обои и линолеум, а также железная дверь. Продавец акцентирует внимание на близости жилья к площади Октября. За все эти удобства он желает получить 740 тысяч рублей.

Четвертую строчку заняла недвижимость площадью 11,7 кв. метра на улице 80-й Гвардейской Дивизии. Квартира после ремонта. Смонтированы металлическая дверь и новая сантехника. Жилье лучше всего подойдет студентам – рядом есть несколько колледжей и транспортная развязка. За него придется раскошелиться на 750 тысяч рублей.

В пятерку также вошла квартира площадью 18 кв. метров на улице Юрина. Автор объявления хвалит планировку жилья, свежий ремонт, новую электропроводку и возможность добраться практически до любой точки города благодаря транспортной развязке. На недвижимость он поставил ценник на уровне 800 тысяч рублей.