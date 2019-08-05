Захоронение жертв политических репрессий обнаружили в Рубцовске

В окрестностях Рубцовска обнаружено место массового захоронения жертв политических репрессий периода 1928-1931 гг. и 1936-1938 гг., сообщает "вРубцовске.ру".

Приблизительное количество захороненных оценивается в 120-180 человек. В настоящее время установлен список расстрелянных в 1928-1931 гг., который опубликован на портале. Список жертв периода 1936-1938 гг. сейчас подготавливается.

Занимавшийся поисками захоронения Сергей Колчин отметил, что обнаружить место захоронения удалось весной 2019 года после двух лет поисков. Он рассказал, что к нему обратились жители Санкт-Петербурга с просьбой найти их родственника. Для этого пришлось опросить старожилов Рубцовска и пенсионеров спецслужб.

На сегодняшний день Колчин надеется отыскать родственников репрессированных, которые в дальнейшем смогут посетить место захоронения своих родных и благоустроить его.

Сейчас активисты ищут юридическое обоснование для вскрытия захоронения.

Ранее сообщалось, что жертвы политических репрессий будут получать жилье вне очереди.