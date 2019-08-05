Жители Ачинска массово эвакуируются из города после взрывов в воинской части

Более десяти тысяч человек эвакуируют из районов города Ачинска в связи с взрывами на складе боеприпасов, сообщает RT со ссылкой на местные власти.

Жители сообщают о пробках на выезде из города: "Я чисто физически не смогу сейчас выехать из города. Ачинск весь стоит на выезд в сторону Красноярска, а в другую сторону не поедешь – там снаряды рвутся тоннами. Я домой сейчас ехал с работы два часа, хотя обычно еду десять минут", "Все люди эвакуируются сами. Пробки ужасные везде – и в городе, и по трассам. Даже на трассе Ачинск – Боготол гремит и видно, как горит. Очень страшно! Уезжаем как можно дальше".

В Росгвардии сообщили, что ведомство возьмет под охрану имущество эвакуированных граждан, отмечает "Газета.Ru". Усиленные наряды обеспечивают порядок.

Между тем, как заявили в городской администрации, жителям Ачинска после взрывов ничего не угрожает. "Просьба соблюдать спокойствие", – обращаются власти к горожанам, попросив водителей не ездить в сторону воинской части, поскольку это опасно.

Осколки от взрывов боеприпасов разлетаются в радиусе 15 км, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

РЖД временно ограничили движение поездов на этом участке в Красноярском крае из-за инцидента.

О причинах взрывов пока известно мало. Во время первого взрыва на складе воинской части солдаты переносили снаряды калибра 152 мм, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах. Территория части оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие специальные воинские подразделения и техника. Личный состав воинской части укрыт в бомбоубежище.

Ранее СМИ сообщили, что в артиллерийских складах, где произошло ЧП, находятся до 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм.

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил своего заместителя Дмитрия Булгакова с группой специалистов в Красноярский край, чтобы ликвидировать пожар на военных складах, сообщили в пресс-службе министерства.

По последним данным, число пострадавших в результате взрывов на артиллерийском складе увеличилось до восьми, сообщает RT со ссылкой на свои источники.