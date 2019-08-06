Центр медицины катастроф Республики Алтай оказался в центре скандала – коллективное письмо с жалобой на директора учреждения направлено врио главы региона Олегу Хорохордину и республиканскому прокурору Николаю Мылицыну, сообщают "Новости Горного Алтая".

Как следует из текста письма, который подписали около 80 работников, коллектив недоволен Сергеем Земцовым, и просит отстранить его от руководства объектом здравоохранения.

В обращении перечислены действия Земцова, которые вызвали недовольство сотрудников. Ему ставят в вину, что он "кричит, угрожает и оскорбляет сотрудников" и "не соблюдает нормы этики и морали".

Такое поведение руководителя занесли в протокол июньского общего собрания коллектива, но даже после жалобы в региональный Минздрав оно не изменилось, из-за чего стали увольняться сотрудники, утверждают авторы обращения.

Уменьшение численности персонала привело к тому, что оставшихся людей перестали отпускать в ежегодные отпуска, так как попросту некому работать, а количество часов за смену стало превышать норму, утверждает группа недовольных.

"Бывают случаи, когда в бригаде скорой медицинской помощи вместо двух сотрудников работает только один, который вместо оплаты за переработку получает доплату в размере 30% от оклада, при этом дополнительные соглашения к трудовым договорам не заключаются, – утверждают подписавшие обращение медики. – Коллективный договор не соблюдается, спецодежда, смывающие и обезвреживающие средства не выдаются, автомобили ремонтируют сами водители, хотя заключены договоры на ремонт автомобилей с СТО".

Сотрудники Центра медицины катастроф Республики Алтай недовольны и заработной платой. По их словам, фонд оплаты труда ежегодно растет, но зарплата "основных сотрудников" остается на том же уровне, так как надбавки и премии достаются административному персоналу.

На основании всего этого они просят назначить "адекватного руководителя", который будет думать о коллективе.