Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4%

Сбербанк снизил ставки по всей линейке потребительских кредитов, сообщает банк с уточнением, что предложение будет действовать до 30 сентября.

"Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 1,5%. Новая минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4% (ранее – 12,9%)", – говорится в сообщении.

Самое выгодное условие будет доступно для необеспеченных кредитов и ссуд под поручительство на сумму от 300 тыс. руб., а также для кредитов на рефинансирование от 500 тыс.

Такой заем смогут получить зарплатные и пенсионные клиенты Сбербанка, остальные – под 12,4%.

Максимальная ставка по кредитам до миллиона будет равняться 16,4%. По займам свыше миллиона ставки для тех, кто получает в Сбербанке зарплаты и пенсии, составят от 11,4 до 12,4%. Для остальных – от 12,4 до 13,4%.