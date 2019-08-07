Массовый культурный субботник пройдет в районе шоссе Ленточный бор в пятницу, 9 августа. Сбор мусора разнообразят музыкально-танцевальной программой. Подробности сообщили в региональном отделении ОНФ, которое и устраивает мероприятие совместно с регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне – компанией "ЭКО-Комплекс".

Сбор мусора в лесу пройдет в форме квеста. Будут работать площадки музыкальной школы "Соло", детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, языковой и художественной студии "Фокси", общественной организации "Солнечный круг", волонтеры.

Общественники предоставят участникам мешки и перчатки, а регоператор вывезет из леса весь собранный мусор.

Субботник состоится 9 августа в 10 часов утра. Место сбора: Барнаул, шоссе Ленточный бор, 8.