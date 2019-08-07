Причину многометрового фонтана из канализации в Барнауле объяснили в "Росводоканале"

Специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение на канализационном коллекторе, сообщили Amic.ru в компании.

"Застройщик при проведении работ повредил напорный канализационный коллектор диаметром 1000 мм", – рассказали в барнаульском водоканале.

В настоящий момент специалисты ведут работы по устранению повреждения на канализационном коллекторе, которое произошло по адресу: проезд Северный Власихинский, 108.

Сообщение об этом поступило в колл-центр компании в 14:50. После бригада провела переключение на дублирующую "нитку", чтобы не нарушать процесс водоснабжения и водоотведения, и приступила к устранению самого повреждения.

Фонтан из канализации бил прямо в соседний дом на высоту до шестого этажа. Местные жители рассказали, что теперь в квартирах стоит ужасный запах. У многих были открыты окна.