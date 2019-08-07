26% детей в России находятся за чертой бедности, следует из данных за 2017 год, опубликованных Росстатом 31 июля 2019 года. Это вдвое больше, чем средняя доля бедняков по стране за тот же период (13,2%).

Тяжелее всего обстановка в сельской местности. 45% ребятишек, родившихся там, растут в малоимущих семьях. Еще сложнее ситуация в многодетных семьях. В них за чертой бедности больше половины (52,2%) граждан РФ, не достигших совершеннолетия.

Расчет производится из суммарного дохода семьи, который делится на количество в ней человек, в том числе и детей. Если результат оказывается ниже прожиточного минимума (на 2017 год он составлял 9925 рублей), то семья считается малоимущей.

Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.