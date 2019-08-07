26% детей в России находятся за чертой бедности, следует из данных за 2017 год, опубликованных Росстатом 31 июля 2019 года. Это вдвое больше, чем средняя доля бедняков по стране за тот же период (13,2%).
Тяжелее всего обстановка в сельской местности. 45% ребятишек, родившихся там, растут в малоимущих семьях. Еще сложнее ситуация в многодетных семьях. В них за чертой бедности больше половины (52,2%) граждан РФ, не достигших совершеннолетия.
Расчет производится из суммарного дохода семьи, который делится на количество в ней человек, в том числе и детей. Если результат оказывается ниже прожиточного минимума (на 2017 год он составлял 9925 рублей), то семья считается малоимущей.
Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.
Комментарии
А царь то наверное не знает?
Царь это всё возглавляет и поощряет, Вы глупы и наивны если думаете иначе....
Проблемы негров шерифа не волнуют.
Введите РЕАЛЬНЫЙ прожиточный минимум, тогда окажется, что за чертой бедности 70% населения!!! У нас минимум около 20 тыс. на человека! Вот это реальная цифра, а 9 000 - это просто пшик!!!
Отобрать и отдать богатым.
Ещё раз. Не надо искажать картину намеренно ложной терминологией. Это не бедность, это НИЩЕТА и ответственность за это несёт персонально Путин В.В. Как показали его многочисленные прямые включения и уровне тех вопросов которые ему там задают граждане, в стране абсолютно не работает гос. институты. За время своего бесславного правления он уничтожил гос. аппарат как таковой замкнув на себе все вопросы, начиная постройкой моста через реку в каком нибудь посёлке или вывоза мусора и заканчивая развязыванием военных конфликтов. Ну раз взял на себя всё это, то и отвечай за результат.
ответственность и на тех кто добровольно голосовал за царя