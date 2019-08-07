Среда, 7 Август, 16:19

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,2
€ 73,07
Обь
173см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Четверть детей в России живут за чертой бедности

, ИА "Амител"
В многодетных семьях таких ребятишек больше половины
Фото: u-f.ru

Фото: u-f.ru

26% детей в России находятся за чертой бедности, следует из данных за 2017 год, опубликованных Росстатом 31 июля 2019 года. Это вдвое больше, чем средняя доля бедняков по стране за тот же период (13,2%).

Тяжелее всего обстановка в сельской местности. 45% ребятишек, родившихся там, растут в малоимущих семьях. Еще сложнее ситуация в многодетных семьях. В них за чертой бедности больше половины (52,2%) граждан РФ, не достигших совершеннолетия.

Расчет производится из суммарного дохода семьи, который делится на количество в ней человек, в том числе и детей. Если результат оказывается ниже прожиточного минимума (на 2017 год он составлял 9925 рублей), то семья считается малоимущей.

Эксперты объясняют такую статистику тем, что после рождения детей семьи, в которых среднедушевой доход был немного выше прожиточного минимума, неизбежно оказываются за чертой бедности, так как прибыль с учетом детских субсидий меняется незначительно, а количество человек в семье увеличивается.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2019 13:55
- гость -

А царь то наверное не знает?

0  0
7.08.2019 13:58
Медведь-шатун

Царь это всё возглавляет и поощряет, Вы глупы и наивны если думаете иначе....

0  0
7.08.2019 14:03
- гость -

Проблемы негров шерифа не волнуют.

0  0
7.08.2019 14:04
Ученик

Введите РЕАЛЬНЫЙ прожиточный минимум, тогда окажется, что за чертой бедности 70% населения!!! У нас минимум около 20 тыс. на человека! Вот это реальная цифра, а 9 000 - это просто пшик!!!

0  0
7.08.2019 14:15
- гость -

Отобрать и отдать богатым.

0  0
7.08.2019 14:39
АБОРИГЕН

Ещё раз. Не надо искажать картину намеренно ложной терминологией. Это не бедность, это НИЩЕТА и ответственность за это несёт персонально Путин В.В. Как показали его многочисленные прямые включения и уровне тех вопросов которые ему там задают граждане, в стране абсолютно не работает гос. институты. За время своего бесславного правления он уничтожил гос. аппарат как таковой замкнув на себе все вопросы, начиная постройкой моста через реку в каком нибудь посёлке или вывоза мусора и заканчивая развязыванием военных конфликтов. Ну раз взял на себя всё это, то и отвечай за результат.

0  0
7.08.2019 16:03
гость

ответственность и на тех кто добровольно голосовал за царя

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
16:01
Строители охладили дом в Барнауле, устроив аварию и фонтан до шестого этажа 0
15:35
Водитель в военной форме "тактически отступил" с места ДТП возле ЗАТО Сибирский 5
15:12
"Волга" не выдержала жары и загорелась на парковке у дома в Барнауле 3
14:57
Сход вагонов парализовал движение поездов по ж/д пути на Урале 4
14:34
Уровень бедности в Горном Алтае снизят вдвое к 2024 году 6
14:15
Для российских школьников создали детскую Конституцию в стихах 0
13:59
Барнаульского студента осудили за убийство мужчины, кинувшего банку варенья в автобус 9
13:40
Четверть детей в России живут за чертой бедности 7
13:24
Прах ветерана, найденный в алтайской реке, перезахоронят сегодня в Заринске 3
13:08
Ущерб от взрывов под Ачинском оценивают в миллиард 10
12:59
Посетят шамана и Белокуриху-2: федеральные СМИ совершат медиаэкспедицию по Алтаю 1
12:51
Штраф 100 тысяч за свет: за что грозят санкции абонентам горэлектросети 7
12:34
Здание со стеклянной башней продают в Барнауле за 49 млн рублей 0
12:14
Тренажер-симулятор полетов BOEING 737 NG продают за 7 млн рублей 4
11:59
Неизвестные погнули знаки "Пешеходный переход" на одной из улиц в Бийске 0
11:41
Барнаульская УК выплатит подросткам компенсацию после падения на них льда с крыши 7
11:31
Барнаульское "Динамо" начало сезон с поражения 3
11:15
Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит 12
10:59
Экскурсии на Старый базар начали устраивать в Барнауле 3
10:36
Барнаул театральный. Опубликованы эскизы плакатов на День города 10
09:59
Молодежь до 24 лет вдвое реже стала брать кредиты 5
09:29
Резкое снижение рабочей силы фиксируют в России 7
08:52
Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов 21
08:11
Россия снизила импорт продовольствия на треть за пять лет эмбарго 4
07:40
Спрос на китайские автомобили резко подскочил в России 18
07:25
"Взрывная блондинка": лучшие образы актрисы Шарлиз Терон в кино 15
07:15
Где лучше жить в обновленном центре Барнаула 0
06:58
Барнаульцев приглашают на субботник-квест, который пройдет в ленточном бору 2
06:48
Первая годовщина со дня смерти экс-губернатора Михаила Евдокимова: архивные фото 11
06:20
Пять человек поборются за одно место депутата в Барнаульской гордуме 10
06:09
Хоть на Камчатку, хоть в Калининград. Четверть барнаульцев готовы уехать ради работы 1
06:01
Алтайские школы перейдут на шестидневку из-за второго иностранного языка 37
23:43
Наказание за подделку документов ужесточили в России 0
23:18
"Комнату здоровья" с бесплатными тренажерами откроют в Барнауле 0
22:36
Трех бийчанок не допустили до выборов в гордуму 12
22:04
Военные трижды перекроют трассы под Барнаулом с 6 по 8 августа 1
21:28
Алтайский священник записывает видеоролики с крестного хода 7
20:27
Говорящий робот появился в барнаульском гипермаркете 2
19:59
Две улицы поочередно перекроют в Барнауле 0
19:21
Алтайский борец завоевал бронзу на турнире в Германии 0
18:48
"Похлопайте по дынькам": Роспотребнадзор рассказал, как выбрать вкусную и спелую дыню 5
18:16
Лесные пожары в Сибири устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки 11
17:59
Дети в Бийске "разломали" автомобиль, припаркованный на игровой площадке 10
17:46
Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны 1
16:58
Сбербанк до 30 сентября снизил ставки по кредитам до 11,4% 1
16:37
Труба в Барнауле стала и источником водоснабжения, и мостом через реку 0
15:45
Большинство россиян уверены, что принимаемые меры не решают экологических проблем 4
15:34
Запрет алкоголя россиянам до 21 года раскритиковало Минэкономразвития 4
14:59
Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов 10
14:39
Барнаульцу грозит 12 лет колонии за насмерть сбитую девушку 26

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.