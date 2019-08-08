"А там пожары!": Путин пошутил на встрече с пострадавшими от паводка сибиряками

Президент России Владимир Путин встретился с несколькими семьями из Иркутской области, пострадавшими от наводнения и отдыхающими в сочинском оздоровительном комплексе "Дагомыс", сообщается на сайте Кремля.

"Нравится? Не жарко?", — обратился президент к присутствующим. "Уже привыкли", — ответили те ему.

Далее Путин рассказал об обстановке в регионе людям, которые уехали оттуда еще после первой волны паводка.

- У вас там, видели, еще волна пришла. Но сейчас все уходит, нормализуется...

- А третьей не будет? — поинтересовалась женщина.

- Пока не планируется! - ответил президент, чем вызвал смех и у себя, и у спросившей, и у присутствующих.

Супруг этой женщины рассказал Путину, что не хотел бы навсегда уезжать с малой родины и планирует вернуться. Там у него было два дома. Правда, оба смыло "под чистую".

- Мы приобрели уже землю, взяли... - рассказал сибиряк.

- Мне говорили, что основные проблемы решены, — сказал президент и пошутил. — Главное, чтобы новых не возникало!

У другой семейной пары Путин поинтересовался, как отдыхается на юге им. Ему ответили, что, несмотря на все прекрасное на земле сочинской, обратно возвращаться придется, но делать это страшно.

- Тем более, уехали оттуда... было так, а сейчас еще вторая волна... там, наверное, совсем все страшно, - предположила женщина.

- Уже мысли появляются переехать в другой город. В Красноярск например, — поддержал мужчина свою супругу.

- А там... там пожары! — усмехнулся Путин.

После президент поинтересовался, есть ли еще к нему вопросы. Получив новые благодарности и огромные спасибо, он, в завершении диалога, спросил, походили ли люди по магазинам. Те ответили, что походили по магазинам много и много всего накупили, и теперь вот боятся, что самолет их не увезет. Путин выдержал паузу, а после заверил: "Самолет увезет!".