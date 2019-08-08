Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.

РИА "Новости" сообщает о 43 пострадавших. Среди них как гражданские, так и сотрудники силовых структур, в том числе начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Он получил черепно-мозговую травму от удара камнем в голову и впал в кому.

Один спецназовец погиб. По официальной информации, он получил смертельное огнестрельное ранение. Стрелял снайпер.

Несколько силовиков, участвовавших в штурме, оказались в руках у сторонников экс-президента. Их обещают выпустить 8 августа.

Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам через подконтрольный ему телеканал "Апрель", призвав не стрелять в защитников резиденции.

"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", – сказал бывший глава государства, уточнив, что организаторы штурма "могут и сбежать", а вот исполнители останутся и будут отвечать за содеянное.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. Штурм он назвал "попыткой закрыть рот".

"Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я безмерно благодарен простым киргизстанцам, которые смогли собраться и отстоять, не дать захватить меня", – заявил Атамбаев.

Его обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и других нарушениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок.