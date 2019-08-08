Киргизский спецназ 7 августа предпринял попытку штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, обвиненного в коррупции, однако она оказалась неудачной – сторонники бывшего главы государства вооружились камнями и, возможно, огнестрельным оружием, и не подпустили силовиков к политику.
РИА "Новости" сообщает о 43 пострадавших. Среди них как гражданские, так и сотрудники силовых структур, в том числе начальник Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов. Он получил черепно-мозговую травму от удара камнем в голову и впал в кому.
Один спецназовец погиб. По официальной информации, он получил смертельное огнестрельное ранение. Стрелял снайпер.
Несколько силовиков, участвовавших в штурме, оказались в руках у сторонников экс-президента. Их обещают выпустить 8 августа.
Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам через подконтрольный ему телеканал "Апрель", призвав не стрелять в защитников резиденции.
"Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас", – сказал бывший глава государства, уточнив, что организаторы штурма "могут и сбежать", а вот исполнители останутся и будут отвечать за содеянное.
Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. Штурм он назвал "попыткой закрыть рот".
"Чтобы закрыть рот Атамбаеву, власть готова стрелять в свой народ. Я безмерно благодарен простым киргизстанцам, которые смогли собраться и отстоять, не дать захватить меня", – заявил Атамбаев.
Его обвинили в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и других нарушениях. Атамбаеву грозит пожизненный срок.
Комментарии
Володьку-то кто-нибудь будет так защищать?
Ну и с какой стороны закон? Или надо спрашивать, с какой стороны США, с какой Россия? Есть кто знает?
Ну так спецназ и будет. Вот кто Алешку защитит
Атамбаеву грозит пожизненный срок
Ну он не убегает ни в США, ни в Россию, значит не виноват. Или оттуда выдадут, а тут можно отбиваться?
Один спецназовец погиб
Это не хорошо
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Энурез Анального не связан с Атамбаевым
Несколько оставшихся преданными бывшему Верховному Главнокомандующему батальонов нацгвардии, пару рот кантемировцев.
И ВСЁ.
Штурмующие яростно сомнут оставшихся вокруг испуганного Вождя опричников, и всё..
Истекающий потом, тяжело дышащего, мочащегося под себя, от боли и страха, некогда, могущественного старика, державшего в страхе пол-мира найдёт на задворках Средней Арсенальной башни Кремля. Итог, всегда один.
Везёт же людям...