Барнаул предпочитает кошек, а Новосибирск – один из последних "оплотов" собачников

Эксперты "Авито" к Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа, выяснили, что Барнаул по-прежнему остается "кошачьим" городом.

"В среднем кошка в Барнауле стоит 890 рублей, а собака – на 75% дороже, 3 550 рублей", – выяснили аналитики.

Во II квартале 2019 года в краевой столице новых хозяев нашли на 5% больше кошек, чем собак. В России кошек приютили на 13% больше, чем собак.

Кстати, соседний Новосибирск остается, наверное, "последним оплотом" собачников в Сибири. Там куплено на 7% меньше кошек, чем собак.

"Кошачьей" столицей России можно назвать Ижевск – там превышение числа купленных кошек над собаками достигает 78%. В рейтинге по этому показателю Барнаул занял 19-е место.

Больше всего барнаульцы любят "шотландцев", самым дорогим подарком из наиболее популярных пород оказались мейн-куны.

В России кошку в среднем можно купить за 1 820 рублей, что на 70% дешевле собаки – 5 980 рублей. Наибольшая разница зафиксирована в Челябинске – там кошки на 86% дешевле.

Ранее ученые пришли к выводу, что кошки откликаются на имена только когда им это выгодно.