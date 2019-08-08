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Барнаул предпочитает кошек, а Новосибирск – один из последних "оплотов" собачников

, ИА "Амител"
Больше всего барнаульцы любят "шотландцев", самым дорогим подарком оказались мейн-куны
В России кошек приютили на 13% больше, чем собак / Фото: i.ytimg.com

В России кошек приютили на 13% больше, чем собак / Фото: i.ytimg.com

Эксперты "Авито" к Всемирному дню кошек, который отмечается 8 августа, выяснили, что Барнаул по-прежнему остается "кошачьим" городом.

"В среднем кошка в Барнауле стоит 890 рублей, а собака – на 75% дороже, 3 550 рублей", – выяснили аналитики.

Во II квартале 2019 года в краевой столице новых хозяев нашли на 5% больше кошек, чем собак. В России кошек приютили на 13% больше, чем собак.

Кстати, соседний Новосибирск остается, наверное, "последним оплотом" собачников в Сибири. Там куплено на 7% меньше кошек, чем собак.

"Кошачьей" столицей России можно назвать Ижевск – там превышение числа купленных кошек над собаками достигает 78%. В рейтинге по этому показателю Барнаул занял 19-е место.

Больше всего барнаульцы любят "шотландцев", самым дорогим подарком из наиболее популярных пород оказались мейн-куны.

В России кошку в среднем можно купить за 1 820 рублей, что на 70% дешевле собаки – 5 980 рублей. Наибольшая разница зафиксирована в Челябинске – там кошки на 86% дешевле.

Ранее ученые пришли к выводу, что кошки откликаются на имена только когда им это выгодно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.08.2019 16:12
гiсть

кошка - выбор ленивого человека
неудивительно, что собачники, как более активные люди, уже переехали в Новосибирск

0  1
8.08.2019 16:27
Зануда

британец за 590 рублей и Мейн-кун за 5 тысяч??????? мой бриташа раз в 10 дороже, а мейнстрим-кунов видела от 25 и выше///// или это за 100 гр???

0  1
8.08.2019 16:53
- гость -

кошка выбор человека постоянно и много работающего вне дома или квартиры, а вот зубатую кусуче-грызуче-лаящую тварь нужно постоянно развлекать, т.е. быть дома.

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