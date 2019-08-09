Крупный степной пожар едва не достиг территории Алтайского края, сообщает региональное Минприроды.

Он возник в Казахстане и стремительно приближался к границе региона. Чтобы не допустить этого краевая лесная охрана согласовала возможность потушить огонь на территории соседнего государства.

Совместными усилиями 10 пожарных машин Ключевского и Степно-Михайловского лесничества, а также одна единица техники от МЧС России остановили распространение огня. Он больше не угрожает российской территории.