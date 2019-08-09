Прожиточный минимум для детей, пенсионеров и трудящихся вырос на Алтае

Установлена величина прожиточного минимума за первый квартал 2019 года в Алтайском крае, сообщается на официальном сайте региона.

В среднем показатель составил 9 908 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения – 10 418 руб., для пенсионеров – 8 500 руб., для детей – 10 141 руб.

Согласно этим данным, величина прожиточного минимума по сравнению с четвертым кварталом 2018 года в среднем увеличилась на 574 рубля, или 6,2%.

Это обусловлено ростом цен на овощи (в среднем на 48,7%), фрукты (28,1%), молочные и мясные продукты (6,4%) и рыбу (4,1%), пояснили в региональном управлении по труду и занятости.

Напомним, по итогам четвертого квартала 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 9 334 руб., что на 226 руб. (2,4%) меньше, чем в третьем квартале. Для ребенка – 9 602 руб., а для пенсионера – 8 003 руб.

Для сравнения, за второй квартал 2018 года в среднем этот показатель составил 9 490 руб., а за первый квартал – 9 091 руб., увеличившись на 399 рублей по отношению к четвертому кварталу 2017 года.

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской корзины, рассчитывается с использованием статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. В расчет также включены расходы по обязательным платежам и сборам.