Национальный стандарт на школьную форму хотят ввести в России

Предварительный национальный стандарт на школьную форму планируют ввести в России, рассказал газете "Известия" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, это необходимо для защиты здоровья детей, которым требуется качественная и удобная одежда на занятиях. Для этого введут требования к поставляемой продукции по нескольким параметрам.

В их числе прочность, стойкость к истиранию, воздухопроницаемость и гигроскопичность ткани. Это позволит избежать ситуаций, в которых, например, синтетическая подкладка соприкасается с кожей ребенка, сводя на нет все преимущества качественной ткани.

Рассматриваются также такие критерии, как способность образовывать катышки и изменять размеры после стирки.

Требования к одежде для учеников должны быть строже нормативов для обычных детских вещей, так как школьники носят ее по несколько часов подряд в течение дня, уверен Мантуров.