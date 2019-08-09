Россияне стали меньше доверять друзьям и родственникам

Почти половина россиян признаются, что существует мало людей, которым они доверяют, или заслуживающих такого отношения нет совсем, сообщает "Российская газета".
При этом доверие населения к своему окружению стремительно падает. Так, 25% опрошенных стали меньше доверять коллегам, 18,2% – друзьям, 12,6% – родственникам.
Несмотря на негативную тенденцию, Россия входит в число стран с высоким уровнем доверия к социальному окружению, утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
По его словам, в зависимости от методики расчета, от 32% до 34% россиян доверяют социальному окружению. В США этот показатель находится на уровне 35%.
В то же самое время отставание от лидеров очень внушительное. В Китае и Швеции свыше 60% населения относятся с доверием к хорошо знакомым людям.
Комментарии
Бред, никому нельзя верить, Я себе не верю, хрен его знает как поведу себя через минуту...
Только Пыне и верят
а чего хотели от капитализма где человек человеку волк )))
9.08.2019 14:48
Медведь-шатун
Тебя бы обследовать досконально, а то получится еще кореш (единомышленник) петуху с докучаева.