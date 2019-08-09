Россияне стали меньше доверять друзьям и родственникам

Почти половина россиян признаются, что существует мало людей, которым они доверяют, или заслуживающих такого отношения нет совсем, сообщает "Российская газета".

При этом доверие населения к своему окружению стремительно падает. Так, 25% опрошенных стали меньше доверять коллегам, 18,2% – друзьям, 12,6% – родственникам.

Несмотря на негативную тенденцию, Россия входит в число стран с высоким уровнем доверия к социальному окружению, утверждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, в зависимости от методики расчета, от 32% до 34% россиян доверяют социальному окружению. В США этот показатель находится на уровне 35%.

В то же самое время отставание от лидеров очень внушительное. В Китае и Швеции свыше 60% населения относятся с доверием к хорошо знакомым людям.