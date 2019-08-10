Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия вошли в тройку регионов, где зафиксировано наибольшее число заболеваний на 100 тысяч человек, сообщает РИА "Новости".

Наиболее здоровыми оказались жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Курской области. Такая статистика отражена в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.

Следует отметить, что расчет производился на основании общего количества выявленных заболеваний. То есть один человек мог быть учтен несколько раз, если у него выявляли больше одного недуга.