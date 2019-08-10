Алтайский край, Санкт-Петербург и Карелия вошли в тройку регионов, где зафиксировано наибольшее число заболеваний на 100 тысяч человек, сообщает РИА "Новости".
Наиболее здоровыми оказались жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Курской области. Такая статистика отражена в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.
Следует отметить, что расчет производился на основании общего количества выявленных заболеваний. То есть один человек мог быть учтен несколько раз, если у него выявляли больше одного недуга.
Комментарии
дак в кабарде да в чечне безработца закшкаливает.
А что не быть здоровым?
на работу ходить не надо. Деньги с неба сыплются.
а кто где работает, куда ни плюнь, родств.связи