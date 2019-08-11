Россиянке потребуется 22 тыс. лет, чтобы погасить повешенный на нее долг в 2 млрд

С жительницы Воскресенска, работающей дворником на предприятии ЖКХ, судебные приставы пытаются взыскать почти два миллиарда рублей, сообщает портал "Воскресенские деловые вести".

Издание отмечает, что несколько лет назад женщина пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали документы и росписи на бумагах.

После этого, как оказалось, женщина стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 млн долларов, а затем обанкротилась.

Сообщается, что в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы выписал постановление о взыскании задолженности с женщины. Теперь она обязана выплатить 1,82 млрд рублей, а также 127,4 млн рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

Женщина получает 15 тысяч рублей в месяц, половина этой суммы будет уходить на погашение долга. Чтобы выполнить требование, женщине необходимо работать 22 тыс. лет.

В прошлом году сообщалось, что государственный долг Алтайского края немногим превышает два миллиарда рублей.