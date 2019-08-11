"Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика с двумя детьми

Жительница Геленджика Екатерина Нишанова стала победительницей конкурса "Миссис Россия-2019", сообщает "Пятый канал".
Первой "Вице-миссис России" названа Анна Митрофанова из Самары, второй — Влада Брем из Иркутска.
Нишанова воспитывает двоих сыновей, ей 33 года.
"Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия обязательны два условия: штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке, и наличие хотя бы одного ребенка.
Победа в конкурсе дает право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
В прошлом году представительница Твери стала "Миссис Россия — 2018".
Комментарии
Это искусственное чудовище ??? Мир рехнулся .
Отчаянные домохозяйки.
А наши заводские покраше будут,однозначно...