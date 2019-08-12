Об исполнении своих предвыборных обещаний, росте зарплат населения, причинах закрытия предприятий в Алтайском крае, а также о том, что губернатор региона задолжал близким, рассказал журналистам Виктор Томенко. Встреча главы региона с представителями крупных СМИ края состоялась 8 августа и продлилась более трех часов. Amic.ru публикует самые важные и интересные ответы губернатора во время большого разговора с журналистами.

О предвыборных обещаниях: "Работа идет"

Программу, с которой я шел на выборы губернатора, формировали на основе инициатив и пожеланий жителей Алтайского края. Сейчас именно на ее основе мы строим планы работы правительства.

Я постарался ее выстроить так, чтобы постоянно сохранять ниточку, которая связывает текущие дела с этим документом.

Программа большая, включает много направлений, по всем работу уже начали. Но есть важнейшие моменты, которые требуют особого внимания. Это проблемы, которые сложились в области доходов жителей края и уровня заработной платы, а также решение проблем инфраструктуры региона: дороги, коммунальное хозяйство, в целом развитие экономики.

Дороги. Думаю, что невооруженным глазом виден возросший объем работ по ремонтам и содержанию автомобильных дорог. Тут и использование возможностей, которые дает нацпроект "БКАД", и перенастройка наших планов и действий. Пока мы уйдем от дорогостоящих, крупных, но в тоже время недостаточно больших по своим масштабам работ, связанных с реконструкцией и строительством автодорог, а уделим внимание той сети, которая у нас есть на сегодняшний день. Причем как сети дорог регионального значения, так и в населенных пунктах, где достаточно большой трафик. Здесь мы значительно увеличили объемы выполняемых работ - раза в полтора по сравнению с тем, что было в прошлом году. Результат увидим уже к осени.

Зарплаты. Зарплаты подросли в сравнении с прошлым годом. Понимаю, что это не очень популярное заявление. Но я опираюсь, во-первых, на статистику, которая даже если и имеет где-то изъян, то он повторятся каждый раз. И динамику, которую мы точно можем увидеть. Во-вторых, есть косвенные показатели, которые подтверждают эти данные. Например, мы видим корреляцию подоходного налога с физических лиц, который, который, как правило, платят, с зарплаты. В 2018 году он стал больше на 13%. Видим темпы роста платежей во внебюджетный фонд, рост отчислений в Пенсионный фонд, соцстрах и так далее.

Налоговая служба сообщила, что продолжается рост и в первом полугодии 2019 года - на 11% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Мы выдерживаем, и, насколько возможно, форсируем политику повышения фонда оплаты труда (ФОТ).

Если в 2018 году из консолидированного бюджета расходы на ФОТ составили 35,5 млрд рублей, то в бюджете на 2019 год суммарно этот фонд составлял почти 39 млрд. А весной к нему добавили еще 1,5 млрд. Итого вышло 40,5 млрд. То есть это решение, которое власти Алтайского края нашли для себя возможным, утвердили и реализуют.

В итоге мы ожидаем роста ФОТ на 14%. Но тут, конечно,возникает другой вопрос: дальше эти средства доводят до отраслей и конкретных учреждений: этому побольше, этому поменьше, плюс есть низкооплачиваемый уровень должностей, есть высокооплачиваемые сотрудники… Но губернатор должен отталкиваться от общих цифр.

И если нам дальше этот темп роста — 10-13% каждый следующий год удастся выдержать, то к 2023 году мы сможем выйти к уровню средней зарплаты по краю в 40 тысяч рублей.

Но, тем не менее, существующие темпы роста пока не позволяют нам приблизиться к уровню зарплат в соседних регионах, а такую задачу мы себе ставили. Надо продолжать искать пути, чтобы наращивать и наращивать ФОТ и среднюю зарплату каждого отдельного работника. Вопрос не простой, так как требует согласования с федеральными органами власти.

Идет работа по повышению оплаты низкооплачиваемым категориям сотрудникам. Сегодня у нас в крае примерно 160 тысяч бюджетников, которые получают зарплату из консолидированного бюджета. Из них примерно треть - около 65 тысяч человек – к сожалению, получают зарплату на уровне минималки, увеличенную на районный коэффициент 1,15. Это почти 13 тысяч рублей.

То есть, даже если у них по всем расчетам зарплата выходит всего 8-9 тысяч рублей, то мы им из бюджета края доплачиваем до 13 тысяч. В этом году мы приняли решение подтянуть и их оплату. В этом выражается наша политика и стремление уделять внимание не только ФОТ, но и повышению доходов людей.

Об инвестициях: "Успех есть, но хочется большего"

За 2018 год объемы инвестиций в экономику Алтайского края составили 110 млрд с небольшим. В 2017 году цифра была 87-88 млрд рублей. Рост составил более, чем 20%, 90% из которых это инвестиции, не связанные с бюджетом.

Про 2019 год пока можно говорить лишь приблизительно. Основные объемы инвестирования, как правило, происходят в конце года. Но анализ первого квартала позволяет нам надеяться на то, что они продолжат прирастать.

Из конкретных примеров напомню следующее: "Бочкари" инвестировали более чем 200 млн рублей и запустили новый цех, в Барнауле открыли реабилитационный центр ортопедии почти за 800 млн рублей, в завершающей стадии находится реализация проекта по ПЭТцентру, "Алтайлес" инвестировал более 6 млрд рублей в открытие Павловского дока. "Русская кожа" в Заринске запускает производство. Кстати, в конце августа на открытие постараемся пригласить министра промышленности и торговли.

Группа компаний "Черкизово" в прошлом году приобрела контрольный пакет на "Алтайском бройлере" и уже реализовала обещанные ими первые объемы инвестиций примерно в 350 млн рублей, перевели мощности птицефабрики под стандарты своей группы, намерены удвоить объемы производства мяса птицы.

И это только часть проектов, которые реализуются в крае, а это сотни миллионов рублей. Сейчас мы занимаемся вопросом подготовки предложений по поводу дальнейшего развития работы аэропорта. Ведем переговоры о серьезном увеличении его пропускных мощностей. Если проекты будут приняты, то это еще несколько миллиардов инвестиций.

Мы намерены попасть в новую федеральную программу по развитию туризма, и это может принести нам государственные инвестиции. Напомню, завершилась программа развития внутреннего и въездного туризма, в которой край участвовал с 2011 по 2017 годы с проектами "Барнаул горнозаводской город", Белокуриха-2, "Золотые ворота Алтая" и прочее. Сейчас мы предпринимаем все меры, чтобы попасть в новую госпрограмму с еще с тремя такими направлениями. Если получится, то вырастут объемы инвестиций как государственных, так и частных в сферу туризма и развитие рекреационных зон.

Мы стараемся конструктивно подходить к пожеланиям наших предприятий, чтобы они могли расширять свои возможности. А это тоже инвестиции и наша репутация. И мы показываем свою заинтересованность в их развитии.

О закрытии предприятий: "Причины разные"

"Индустриальный" — это акционерное общество, 100% акций которого принадлежит правительству Алтайскому краю. Предприятие убыточное. Зачем-то оно производило продукцию, которая стоила меньше, чем тратилось на ее производство, накапливая при этом еще и необходимость вкладывать деньги в это производство.

То есть предприятие находилось на конкурентном рынке, не имея никаких планов и перспектив на то, чтобы бороться за место под солнцем, в то время, как все остальные совершенствуют свои технологии, снижают затраты, повышают эффективность.

И каждый год мы зачем-то достаем сотни миллионов рублей, которые могли бы пойти на ту же зарплату бюджетникам, чтобы фактически дотировать продукцию предприятия, чтобы она поборолась с той продукцией, которая и так дешевая к нам приходит. В этом очень мало логики и экономической и хозяйственной. И самое главное - предприятие накопило много долгов, которые надо отдавать. Поэтому мы и стали думать, как решить проблему. Удалось договориться с кредиторами, подыскать потенциального инвестора.

Сейчас предприятие будет взято в аренду, продолжит свое функционирование. Мы подготовим документацию о режиме ликвидации этого предприятия, и через открытые торги его продадим. Все вырученные деньги пойдут на погашение тех долгов, которые оно накопило за прежние годы. Еще и не хватит. Придется добавлять из бюджета. Но — всего один раз! При этом будет инвестор, купивший это предприятие и, возможно, часть трудового коллектива у него останется работать. И будут понятные планы развития и сохранения этого производства. Это лучше, чем мы будем иметь ту черную дыру, в которую вбрасываешь финансы и они там сгорают.

Полагаю, что мы идем по правильному пути. У правительства много другой работы, более важной, чем управлять одной теплицей. Это не стратегический актив, это не космос, это - теплица. Убежден, что это надо было сделать: ликвидировать больную форму этого предприятия, а здоровое ядро должно остаться. На самом деле все наши действия направлены на сохранение предприятия.

Но во всем этом важна чистота и прозрачность. Поэтому я вынес это решение на публичный уровень. Каждый шаг будет широко освещаться, а все документы будут в общем доступе.

Иткульский спиртзавод

В публикациях СМИ про закрытие "Иткульского спиртзавода" практически всегда стоит фото губернатора или кого-то из членов правительства региона. А меж тем, это частное предприятие. Туда региональные власти со всеми своими рычагами вмешаться не могут. Да, собственники, акционеры выбрали именно такую стратегию поведения. Может где-то рискнули, где-то махнули рукой. Повлиять на ситуацию мы не можем. Мы, конечно же, туда вмешались, проследили, чтобы людям вовремя выплатили зарплаты, чтобы вокруг них там все происходило экологически чисто. Вошли в контакт с "Промсвязьбанком", который был кредитором акционера, создали рабочую группу, ведем переговоры, но инструментов влияния у нас нет. Это дело частных лиц. Другое дело, что если все так покатится, как оно катится, и дойдет до процедуры банкротства, то мы должны будем проследить, чтобы все было сделано корректно и не было никаких "чудес" со стороны назначенного конкурсного управляющего. Но процедуру банкротства заводу придется проходить. Хотя если акционеры договорятся со своими партнерами, вольют деньги и выскочат из этой процедуры — будем приветствовать двумя руками! Но, к сожалению, это та ситуация, от которой мы застраховаться не можем, и она может повториться.

Рубцовский хлебокомбинат

Тоже частное предприятие, и, насколько я знаю, собственник там просто махнул рукой. Ну и что тут сделать? Сказать — "не маши рукой"? Это его выбор. Это его актив. Да, все эти случаи, без сомнения, неприятны, но это часть нашей жизни. Такие ситуации будут происходить. И к этому нужно нормально относиться.

Главная роль государства в таких случаях: чтобы даже при негативных сценариях развития, соблюдались правила и законы. То есть нельзя людей оставить без зарплаты, нельзя оставить вредные опасные объекты, которые могут угрожать окружающей среде или здоровью людей. Государство за этим должно наблюдать, но прожить за собственников этих предприятий нельзя. Это их жизнь, их интерес, их частная инициатива, их собственность. И, стало быть, в рамках закона они могут делать с ней все, что посчитают нужным.

Моторный завод

Один из символов промышленности Алтайского края. Сейчас у него новый собственник - холдинг "Транспортные компоненты". Прорабатываются варианты санации площадки Алтайского моторного завода. В июле зарегистрировано новое юрлицо — ООО "Алтайский моторостроительный завод". Сюда перейдет на работу большая часть персонала с банкротящегося АМЗ. Я встречался с новыми руководителями предприятия, планы по развитию у них есть. Мы их будем поддерживать. И вполне возможно, что удастся сохранить производство двигателей.

О развитии предприятий: "Важно выстроить доверительные отношения"

Рубцовский завод запасных частей

Быть может, здесь получится организовать первый в крае технопарк. Уже есть продуманный проект. Но в любом случае там требуются государственные инвестиции. Есть госпрограмма, и в 2020 году мы попробуем в нее попасть. Если этот проект получится реализовать, то потребуются 650 млн рублей, из которых 500 млн — это государственные инвестиции. Поэтому хотим победить в конкурсе и, может быть, на базе РЗЗ в рамках нацпроекта попробуем начать создание технопарков.

Я хотел бы, чтобы все наши предприятия, даже частные, если у них есть проблемы, могли поделиться ими с властью. Потому что просто так влезть в деятельность предприятия невозможно. Но если со стороны самих предприятий не будет готовности к общению, открытости и взаимодействию, то за ними не набегаешься. Важно выстроить доверительные отношения как с отдельными организациями, так и с объединениями, и союзами. Все это будет только на пользу делу. И тогда мы будем иметь возможность как-то повлиять на ситуацию.

Почему заговорили о проблемах: "Власть поменялась"

Власть поменялась, и позиция власти поменялась. Если ты много лет у руля, перед тобой всегда висит образ того состояния, в котором ты хозяйство принял. То, что удалось сделать в регионе с 2005 по 2018 годы, — это движение вперед. Динамика была, по многим показателям край продвинулся вперед, просто глубина падения до этого была ого-го. Надо называть вещи своими именами, нет в этом ничего страшного. Мне тоже хочется говорить, что в результате моего правления что-то происходит позитивное, но я слишком дорожу доверием, чтобы разменивать это на менее значимые вещи, эмоции, чьи-то оценки, имидж.

Об отдыхе: "Близким задолжал"

Пока не считаю возможным для себя уехать в отпуск. Много дел, которые пока надо еще сделать как бы в первый раз. В каких-то моментах я должен еще сам разобраться. Кроме того, пока еще идет становление команды. Ведь правительство в нынешнем его составе сформировалось только к началу года. И мы пока еще только первое полугодие проходим, проживаем вместе. Очень многое меняется вокруг нас, пусть незримо, идет настройка национальных и федеральных проектов. Нужно держать руку на пульсе, везде успевать. Поэтому пока что я отпуск себе не планировал. Хотя чувствую, что родным и близким уже задолжал.

Я все еще продолжаю для себя открывать Алтай, когда езжу в командировки. И места замечательные, и красоты, и природа. Но все-таки больше открываю Алтай через людей, знакомлюсь с ними. Ведь узнавать земляков - это классная вещь.