Мэр Бийска Александр Студеникин в своем аккаунте в Instagram рассказал о планах возродить общественную баню в наукограде.

По его словам, соответствующее соглашение с инвестором по поводу здания, расположенного в переулке Кожевенном, уже готовится.

"Концессионеры готовы хорошо вложиться в ремонт и модернизацию бани, – написал градоначальник. – Надеюсь, вместе с ними мы возродим любимый многими горожанами объект".

Студеникин признал, что объект требует серьезных вложений. В частности, необходимо отремонтировать помывочную и парную, наладить снабжение холодной и горячей водой, а также смонтировать внутреннюю разводку отопления.