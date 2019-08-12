Лекарствам установят фиксированную наценку для ограничения монополизма аптечных сетей

Фиксированную наценку на различные группы лекарств предлагают ввести депутаты Госдумы, чтобы избежать навязывания покупателям дорогостоящих препаратов с высокой наценкой, пишет "Коммерсантъ".

Одна из авторов инициативы Елена Панина объяснила, что нововведение позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. Также это избавит от ситуации, когда аптеки в приоритетном порядке продают более дорогие лекарства, на которых установлена большая наценка.

По словам источника издания, знакомого с работой депутатов, речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска.

Депутаты также намерены ограничить маркетинговые бонусы. На данный момент при заключении договора с поставщиком можно заключать и специальные маркетинговые соглашения. Тогда аптека берет на себя обязательство продавать только один препарат группы МНН.

Схожие ограничения запланированы и для дистрибьюторов, которым могут запретить эксклюзивную поставку какого-либо препарата.

В документе, кроме того, содержится рекомендация о предоставлении не менее 50% витринной площади российским лекарствам. А сотрудников аптек заставят информировать покупателей о наличии дешевых аналогов.

По мнению авторов инициативы, вышеперечисленные шаги помогут ограничить монополизм аптечных сетей в России.

Ранее Национальная фармацевтическая палата предложила наказывать аптеки за навязывание лекарств покупателям и вступление в сговор с их производителями.