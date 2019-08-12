Двое погибли и пятеро пострадали в ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

Произошло лобовое столкновение двух автомобилей / Фото: vk.com/act54 Видео: vk.com/incident22

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск в Черепановском районе Новосибирской области, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло около 14:00 в понедельник, 12 августа.

Как сообщается в паблике "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54", на трассе рядом с рабочим поселком Посевная столкнулись кроссовер Suzuki Grand Vitara и минивэн Mazda MPV. По словам подписчика, погибли два пассажира одного из автомобилей – мужчина и женщина.