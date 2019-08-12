В связи с жаркой погодой в Алтайском крае передано предупреждение о высокой угрозе возникновения возгораний, сообщает региональное управление МЧС России.

В период до 16 августа в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C.

В связи с этим существует повышенный риск природных пожаров. На большей части региона прогнозируется чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), а местами – высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Специалисты краевого ГУ МЧС РФ советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие ведомства.