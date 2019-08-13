Жители Алтайского края получат долгожданную возможность пользоваться широкополосным интернетом, со скоростью от 100 мегабит до 1-го гигабита в секунду, к началу 2022 года. На эти цели будет направлено из федерального бюджета 1,6 миллиарда рублей. Об этом рассказал журналистам министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Возможность потреблять информацию всемирной паутины – смотреть Юру Дудя, читать новости Amic.ru и качать фильмы с торрентов – станет возможным в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Минсвязь Алтайского края совместно с компанией "5Джи ВайФай" (дочерняя компания акционерного общества "ЭР-Телеком Холдинг") подписали контракт на оказание услуг по подключению к сети всех районов. Изначально сумма контракта на услуги составляла около двух миллиардов, но по итогам открытого аукциона "5Джи ВайФай" пошла на понижение и стала победителем.

Теперь федеральный оператор будет обязан подключить к сети интернет 2 тысячи 275 социальных объектов в Алтайском крае: школы, ФАПы, избирательные комиссии, пожарные части, полицию, а также все администрации муниципалитетов. До конца 2019 года в соответствии с государственным контрактом должно быть подключено 592 объекта – 26% от количества объектов, вошедших в государственный контракт. Интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов.

Евгений Зрюмов пояснил, что за три года во все муниципалитеты края должен быть проведен оптико-волоконный кабель. В сельской местности школы будут подключены на скорости не менее 50 Мбит/с, в городах – не менее 100 Мбит/с. В случае отсутствия технической возможности строительства оптоволоконной линии, подключение объектов осуществляется по спутниковым каналам связи со скоростью не менее 1 Мбит/с. После того, как к интернету подключат социальные объекты, "ЭР-Телеком Холдинг" сможет подключать и простых абонентов. В числе требований к исполнителям контракта помимо прокладки кабеля также услуги по передаче данных (они должны обеспечить доступ в интернет "под ключ").

Сейчас неизвестны тарифы и насколько дорого это обойдется жителям края, но Евгений Зрюмов пояснил, что все вопросы будут решать в условиях рыночной экономики и региональные власти никак не смогут повлиять на тарифы. Скорее всего, предложат разные тарифные планы, и у жителей края будет выбор.

Сэкономленные по итогам конкурса 500 миллионов рублей алтайские власти потратят на установку вышек крупнейших сотовых операторов вдоль федеральных трасс. К примеру, это позволит в случае ДТП вызвать экстренные службы в любой точке страны.

По данным на конец 2018 года, доступ к глобальной Сети в регионе имеют только 69,6% семей, по России это показатель составляет 76,3%.