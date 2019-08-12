Издание Baza назвало имя полицейского, который ударил девушку в живот 10 августа во время задержания на митинге в Москве.

Видеозапись с необоснованным насилием при задержании попала в интернет, после чего сразу несколько знаменитостей, в том числе Егор Крид и Сергей Лазарев, потребовали установить личность попавшего в кадр сотрудника полиции и наказать его за превышение служебных полномочий.

По сведениям Baza, удар девушке нанес предположительно Сергей Цыплаков – сотрудник 5-го батальона 2-го ОПП ГУ МВД по Москве. Журналисты уточняют, что информацию об этом им передали коллеги полицейского. Вопросы от СМИ в социальной сети он проигнорировал.

"Сергей с нами разговаривать отказался – прочитал заданные ему вопросы, после чего заблокировал корреспондента", — сообщает издание.

Редакция публично обратилась в полицию с призывом проверить информацию об этом. Главред издания Никита Могутин от объявленного адвокатом "Агоры" Павлом Чиковым вознаграждения в 100 тысяч рублей отказался.