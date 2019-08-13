"Лексус" помял бампер маршрутке и перевернулся возле пешеходного перехода в Барнауле

"Лексус" столкнулся с "Газелью" / Фото: vk.com/incident22
Автомобиль Lexus опрокинулся в результате ДТП на улице Балтийской в Барнауле, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
В комментариях к публикации в интернет-сообществе "Барнаул 22" говорится, что "Лексус" столкнулся с "Газелью", у которой в результате "только бампер помялся". Судя по видео, речь идет о маршрутном автобусе. На кадрах маршрутка полупустая – внутри сидят несколько пассажиров.
Комментарии
Для лексусов ПДД не существует. По факту, одним королем дорог стало меньше, временно...
Сегодня БМВ Х5 с номерами 555 летел как ненормальный на красный по пешеходнику в районе цума. Нельзя как-нибудь БМВ запретить на Ленинском???
Лексус попил пивка, прилег немного отдохнуть...
13.08.2019 15:41
гость
Это, видимо, очередной онкологический больной, им можно.