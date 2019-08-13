Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с участниками медиаэкспедиции "Алтайские ОБЬятия" и выпустил в Объ молодых сазанов.

Встреча губернатора и журналистов, которые и были участниками экспедиции, состоялась на борту теплохода "Калипсо".

Как сообщает "Катунь 24", Виктор Томенко рассказал, что впервые путешествует по Оби речным транспортом. При этом он подчеркнул, что развитие судоходства является важной составляющей экономики Алтайского края, так как позволяет создать дополнительные рабочие места и способствует сохранению автомобильных дорог. Кроме того, доставлять грузы по реке гораздо дешевле, чем сухопутные перевозки.

Красивой точкой окончания путешествия журналистов стал выпуск молодых сазанов. Это ежегодная акция, направленная на зарыбление Оби. В этом году к ней присоединились представители федеральных и региональных СМИ, а также губернатор Алтайского края.

За Старым мостом у речного порта "Восточный" в реку выпустили двадцать тысяч маленьких сазанов. Первую партию рыбы в реку выпустил Виктор Томенко.

Специалисты Минприроды рассказали, что каждый год в Обь хозяйства выпускают до двух миллионов рыб. Уже через пару месяцев эти мальки вырастут до промысловых размеров.

Напомним, журналисты федеральных и региональных СМИ побывали в медиаэкспедиции по Алтайскому краю "Алтайские ОБЬятия". Они посетили различные туристические достопримечательности. Всего в экспедиции приняли участие около 20 человек, в том числе журналисты старейшей на отечественном ТВ программы о путешествиях – "Непутевые заметки с Дмитрием Крыловым".