"У нас принято доедать": Бузова оправдалась за то, что назвала себя блокадницей

Бузова облизывает тарелку и называет себя блокадницей / Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова отреагировала на критику пользователей соцсетей в адрес видео, где она называет себя блокадницей, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram видео, на котором она облизывает тарелку. "Вот она — настоящая Бузова", — говорит мужской голос за кадром. "Я блокадница", — ответила ему звезда российского шоу-бизнеса.

Бузова назвала странной реакцию людей, которых ролик разозлил. Она напомнила, что родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и с дедушками.

"Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать все, что бабушка приготовила. Они мне рассказывали, как сложно им было в то страшное для всего мира время и как дорога была каждая крошка хлеба и ложка супа", — пояснила Бузова.

После видео в адрес певицы посыпалось много гневных комментариев, в том числе и от известных людей. Так, писатель Александр Пелевин на своей странице во "ВКонтакте" предложил заклеить рот Бузовой. "Понимаю, трудно контролировать свою речь, когда в черепной коробке нет даже тончайшего межушного нерва, но в такой ситуации стоит на всякий случай хотя бы заклеить себе скотчем хлебальник", — возмущается Пелевин.

Мать Бузовой также не видит ничего ужасного в словах дочери, подтвердив, что у них в семье не принято оставлять кусочки на тарелке.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Бузову "рептилоидом" после ее желания спеть на "Евровидении".