Уголь вытек из вагонов: жидкое твердое топливо привезли на ТЭЦ курорта Яровое

На ТЭЦ города-курорта Яровое завезли жидкий уголь, который вытек из вагонов, когда рабочие начали их разгружать, сообщает ГТРК "Алтай".

"Жижа вылилась из первого вагона, который начали разгружать на ТЭЦ в понедельник. Всего их пришло 27. Разгрузку приостановили и стали смотреть, неужели все такие? Оказалось, нет. Содержимое плескалось только в паре вагонов", — говорится в программе "Вести-Алтай".

Главный инженер местного ТЭЦ Владимир Михалдыкин отметил, что жижа такая, что и не понять - уголь это влажный или вода, разбавленная углем.

"Анализа угля в этих вагонах мы не делали, просто не стали на это тратиться, потому что остальные вагоны — влажность 12%. Это тоже высоковато, но летом можно стерпеть", — пояснил Михалдыкин.

Уголь закупали на краевые деньги, а тендер проводила администрация города. После инцидента в мэрию вызвали представителей поставщика. Составили акты и решили, что, наверное, вода попала при транспортировке.

Ранее был составлен антирейтинг районов Алтайского края по использованию резервного угля.