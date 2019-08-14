Новые правила госзакупок привели к бойкоту поставщиками отдельных аукционов на их закупку, сообщают "Вести Алтай". В целом по стране за полугодие не состоялось 60 тысяч аукционов – это вдвое больше, чем годом ранее.
Так, в Алтайском крае по причине отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги. Региональный Минздрав связывает это с тем, что с начала года в качестве максимальной цены контракта используется референтная (средняя) стоимость препарата, сложившаяся в ходе прошлых торгов.
"Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край", – уточнила начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.
По ее словам, наибольший дефицит из-за "бойкота" поставщиков сложился в сегменте недорогих препаратов для больных сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Для того чтобы не оставить пациентов без лекарств, приходилось проводить дополнительные краткосрочные торги.
Кравец утверждает, что сейчас ситуация стабилизировалась. В последние месяцы срывов аукционов не зафиксировано, подчеркнула она
Комментарии
Это было прогнозируемо.
Это не поставщики срывают, это криволапые законодатели пытаются заставить поставщиков работать по своим правилам не имея реальных рычагов воздействия. Все вопросы к властям.
А вы Абориген я так понимаю эксперт по власти?Все знаете, все умеете но где то в стороне. Там Томенко ищет зама по промышленности, не желаете занять теплое местечко?
Интересно. Минздрав задал слишком низкие цены на поставку медикаментов, а виноваты поставщики. Классная логика.
14.08.2019 08:20
- гость -
Аборигешу надо на главного архитехтура двигать. Мигом весь город перестанет совок напоминать.
14.08.2019 08:20
- гость -
Зачем?! Достаточно хоть немного понимать как работает экономика. Как работает наша власть и так видно.
Не верь глазам своим! Срывает торги минздрав, а виноваты поставщики!!!
Это ещё хорошо, что никто не нашелся поставить за предложенное бабло пустышки под видом лекарства.
То есть если не хочешь работать в убыток или тебе просто это не интересно, и ты не участвуешь в торгах - то априори виноват ты? А может, в консерватории что-нибудь поправить? Заголовок огонь.... Ну так пусть государство в лице какого-нибудь гос. учреждения само закупит и само доставит, в чем проблема? Если цены нормальные.
"...в лице какого-нибудь гос. учреждения само закупит и само доставит, в чем проблема?"
А если не сможет?! Как тогда обьясниться?! Поэтому - поставщики, местная власть...
Таких поставщиков нужно вносить в реестр, и больше не допускать до торгов, и нечего поддерживать искусственное завышение цен.
14.08.2019 09:42
- гость -
Ну так в список надо будет внести всех, раз никто не захотел участвовать. А дальше что?
14.08.2019 09:42
- гость -
Не подскажете, в каком законе прописано, что фирма, занимающаяся поставкой лекарств, обязана участвовать абсолютно во всех торгах?
- ВЛАСТЬ - хочу много качественно и практически даром! (ну собственно как всегда)
- Поставщики - ну таки ищите что хотите где хотите, но только без нас! (никто не будет работать себе в убыток, при этом товар сейчас, а деньги как нибудь потом)
14.08.2019 09:42
- гость -
Поставщики лекарств работают на мировом рынке и цена их продукции обусловлена спросом сформировавшимся на этом рынке. Поэтому ничего искусственного в этом нет. Заставить работать мирового поставщика себе в убыток где-то в деревне Гадюкино невозможно.
Другой вопрос, почему гос. закупщик на конкурс выставляет цену не соответствующую актуальной стоимости товара?
Минздрав оказался некомпетентен с так называемыми референтными ценами. Не устраивает цена, субсидируйте, как это делают в таких ситуациях в других странах.
Можете заносить в свои реестры кого угодно, поставщики от этого не пострадают, а вот от собственных граждан отдельное "спасибо" прилетит.