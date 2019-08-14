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Поставщики срывают аукционы на закупку лекарств в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Каждые десятые торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать
Фото: zakupki-kontur.ru

Фото: zakupki-kontur.ru

Новые правила госзакупок привели к бойкоту поставщиками отдельных аукционов на их закупку, сообщают "Вести Алтай". В целом по стране за полугодие не состоялось 60 тысяч аукционов – это вдвое больше, чем годом ранее.

Так, в Алтайском крае по причине отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги. Региональный Минздрав связывает это с тем, что с начала года в качестве максимальной цены контракта используется референтная (средняя) стоимость препарата, сложившаяся в ходе прошлых торгов.

"Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край", – уточнила начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

По ее словам, наибольший дефицит из-за "бойкота" поставщиков сложился в сегменте недорогих препаратов для больных сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для того чтобы не оставить пациентов без лекарств, приходилось проводить дополнительные краткосрочные торги.

Кравец утверждает, что сейчас ситуация стабилизировалась. В последние месяцы срывов аукционов не зафиксировано, подчеркнула она

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.08.2019 07:59
АБОРИГЕН

Это было прогнозируемо.

0  0
14.08.2019 08:15
АБОРИГЕН

Это не поставщики срывают, это криволапые законодатели пытаются заставить поставщиков работать по своим правилам не имея реальных рычагов воздействия. Все вопросы к властям.

0  0
14.08.2019 08:20
- гость -

А вы Абориген я так понимаю эксперт по власти?Все знаете, все умеете но где то в стороне. Там Томенко ищет зама по промышленности, не желаете занять теплое местечко?

0  0
14.08.2019 08:23
Дэн

Интересно. Минздрав задал слишком низкие цены на поставку медикаментов, а виноваты поставщики. Классная логика.

0  0
14.08.2019 08:31
- гость -


14.08.2019 08:20
- гость -


Аборигешу надо на главного архитехтура двигать. Мигом весь город перестанет совок напоминать.

0  0
14.08.2019 08:35
АБОРИГЕН

14.08.2019 08:20
- гость -
Зачем?! Достаточно хоть немного понимать как работает экономика. Как работает наша власть и так видно.

0  0
14.08.2019 08:49
- гость -

Не верь глазам своим! Срывает торги минздрав, а виноваты поставщики!!!

0  0
14.08.2019 08:50
месный

Это ещё хорошо, что никто не нашелся поставить за предложенное бабло пустышки под видом лекарства.

0  0
14.08.2019 08:51
- гость -

То есть если не хочешь работать в убыток или тебе просто это не интересно, и ты не участвуешь в торгах - то априори виноват ты? А может, в консерватории что-нибудь поправить? Заголовок огонь.... Ну так пусть государство в лице какого-нибудь гос. учреждения само закупит и само доставит, в чем проблема? Если цены нормальные.

0  0
14.08.2019 09:41
- гость -

"...в лице какого-нибудь гос. учреждения само закупит и само доставит, в чем проблема?"

А если не сможет?! Как тогда обьясниться?! Поэтому - поставщики, местная власть...

0  0
14.08.2019 09:42
- гость -

Таких поставщиков нужно вносить в реестр, и больше не допускать до торгов, и нечего поддерживать искусственное завышение цен.

0  0
14.08.2019 09:55
- гость -

14.08.2019 09:42
- гость -
Ну так в список надо будет внести всех, раз никто не захотел участвовать. А дальше что?

0  0
14.08.2019 10:02
- гость -

14.08.2019 09:42
- гость -
Не подскажете, в каком законе прописано, что фирма, занимающаяся поставкой лекарств, обязана участвовать абсолютно во всех торгах?

0  0
14.08.2019 10:06
1

- ВЛАСТЬ - хочу много качественно и практически даром! (ну собственно как всегда)
- Поставщики - ну таки ищите что хотите где хотите, но только без нас! (никто не будет работать себе в убыток, при этом товар сейчас, а деньги как нибудь потом)

0  0
14.08.2019 10:09
АБОРИГЕН

14.08.2019 09:42
- гость -
Поставщики лекарств работают на мировом рынке и цена их продукции обусловлена спросом сформировавшимся на этом рынке. Поэтому ничего искусственного в этом нет. Заставить работать мирового поставщика себе в убыток где-то в деревне Гадюкино невозможно.
Другой вопрос, почему гос. закупщик на конкурс выставляет цену не соответствующую актуальной стоимости товара?
Минздрав оказался некомпетентен с так называемыми референтными ценами. Не устраивает цена, субсидируйте, как это делают в таких ситуациях в других странах.
Можете заносить в свои реестры кого угодно, поставщики от этого не пострадают, а вот от собственных граждан отдельное "спасибо" прилетит.

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