Новые правила госзакупок привели к бойкоту поставщиками отдельных аукционов на их закупку, сообщают "Вести Алтай". В целом по стране за полугодие не состоялось 60 тысяч аукционов – это вдвое больше, чем годом ранее.

Так, в Алтайском крае по причине отсутствия участников не состоялись каждые десятые торги. Региональный Минздрав связывает это с тем, что с начала года в качестве максимальной цены контракта используется референтная (средняя) стоимость препарата, сложившаяся в ходе прошлых торгов.

"Референтные цены нам были даны федеральным Минздравом на очень многие лекарства, но, к сожалению, они оказались некорректными, и многие регионы не смогли разыграть свои закупки, сталкиваясь с тем, что цена была низкой и поставщики просто не выходили на данные аукционы. С этой проблемой столкнулся и край", – уточнила начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Алтайского края Елена Кравец.

По ее словам, наибольший дефицит из-за "бойкота" поставщиков сложился в сегменте недорогих препаратов для больных сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для того чтобы не оставить пациентов без лекарств, приходилось проводить дополнительные краткосрочные торги.

Кравец утверждает, что сейчас ситуация стабилизировалась. В последние месяцы срывов аукционов не зафиксировано, подчеркнула она