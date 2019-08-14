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Студенты важнее: АлтГТУ не будет менять проект манежа для Сергея Шубенкова и других

, ИА "Амител"
Даже по личной просьбе министра спорта изменить проект реконструкции спортивной площадки уже нельзя

Запланированная реконструкция спортивного манежа в Алтайском государственном техническом университете поставила под угрозу тренировки ведущих легкоатлетов Алтайского края. В частности, тренер чемпиона мира Сергея Шубенкова Сергей Клевцов уже заявил, что его подопечному будет негде в Барнауле готовиться к Олимпийским играм-2020 в Токио. Об этом же написал в своем Instagram и сам чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 м. В вузе признают, что реконструкция объекта создаст ряд проблем и беговые дорожки после запланированного ремонта не подойдут для "спорта высоких достижений", однако отказываться от проекта не собираются.  

Деньги дали, ремонту быть

Манеж АлтГТУ, оборудованный тремя беговыми дорожками со специальным покрытием – оказался единственной площадкой в регионе, которая более-менее подходила для тренировок ведущих легкоатлетов Алтайского края, выступавших на федеральных и международных соревнованиях. Но уже скоро и она будет закрыта для профессиональных спортсменов.

Весной 2019 года Сергей Шубенков опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию плачевного состояния беговых дорожек манежа.

То, что капремонт объекта не проводился много лет и нуждается в реконструкции, подтвердил и начальник управления инвестиционного развития и имущественных отношений вуза Федор Траутвейн. И вот этим летом из федерального бюджета на реконструкцию площадки наконец-то выделили  21,8 млн рублей.

После расчетов всех "за" и "против" руководство вуза приняло решение перепрофилировать манеж и расширить зону игровых площадок, сократив беговые дорожки и отказавшись от дорогостоящего, но недолговечного прорезиненного покрытия в пользу паркетного. Профессионалам же для тренировок нужно как раз специальное покрытие.

В вузе поясняют свое решение тем, что обязаны ориентироваться в первую очередь на интересы студентов, большинство из которых выбирают игровые виды спорта. Совместить все "в одном флаконе", то есть спортзале, не получится.

 "Трудно совместить легкую атлетику с другими видами спорта – везде надо стелить специальное покрытие. Раньше у нас как раз все и совмещалось. В итоге мы ютились в одном помещении в ущерб другим видам спорта. А у нас есть еще и мини-футбол, баскетбол, волейбольная площадка, бадминтон, регби-7, ручной мяч. 90% образовательной программы студентов составляет так называемый "игровой спорт". — пояснил  руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ Александр Поляков.

По его словам после ремонта останется прямая 110-метровая беговая дорожка с резиновым покрытием. Три круговые беговые дорожки будут начерчены на паркетном покрытии.

"Конечно, для занятий профессиональных легкоатлетов они уже не подойдут. Но прежде всего, это спортивный манеж, а не легкоатлетический", — отметил Поляков.

Будет доступен всем

О том, что манеж в первую манеж предназначен для образовательных  потребностей вуза, а не для легкоатлетов, заявил и Федор Траутвейен:

"Мы образовательное учреждение и в первую очередь с нас спрашивают за исполнение образовательных программ. Ели мы развиваем игровые виды спорта, то теряем часть легкоатлетиченских дорожек".

Также Траутвейн подчеркнул, что после реконструкции манеж будет доступен и всем желающим, а не только студентам вуза. В том числе  — людям с ограниченными возможностями.

Более того, после ремонта площадки Алтайский край получит еще одну спортивную площадку, на которой можно будет проводить городские, региональные или всероссийские соревнования по игровым видам спорта. В настоящий момент из-за удручающего состояния объекта это невозможно.

А что Шубенков и другие?

  

По словам Траутвейна прославленный спортсмен Сергей Шубенков не был в манеже с весны — после того, как сделал фотографии плачевного состояния беговых дорожек. Справедливости ради отметим, что манеж спортсмены-легкоатлеты использовали для зимних тренировок.

Руководство вуза признает, что перепрофилирование объекта создаст для профессиональных спортсменов "определенные трудности", однако манеж находится в федеральной собственности, проект реконструкции был утвержден в Министерство науки и образования и на данный момент находится уже в том состоянии, когда нельзя внести никаких изменений, даже несмотря на просьбу министра спорта Алтайского края учесть интересы спортсменов.

  

Уже сегодня, 14 августа, должен быть проведен аукцион на выполнение работ.

К капитальному ремонту объекта приступят в сентябре. А завершат работы к 1 февраля 2020 года.

Где предстоит тренироваться легкоатлетам Алтайского края — вопрос остается открытым.   

"Вопрос о строительстве нового манежа поднимался неоднократно, но у нас, как видите, вопросы в другую сторону решаются. Вместо того чтобы построить дополнительно, убирают то, что было. Этот объект – единственный на весь край, и уже отработал 45 лет. Очень много спортсменов зависит от манежа. Просто взять и перекрыть – так делать нельзя", — заявил тренер Шубенкова Сергей Клевцов корреспонденту ИА "Амител" .

По его словам, сейчас чемпиону мира по бегу с барьерами приходится готовится к мировым первенствам в здании тира школы олимпийского резерва, которое для этого совершенно не предназначено: его длина не превышает 70 метров и отсутствуют круговые беговые дорожки.

Клевцов вспомнил, что в прошлом году удалось "спасти" тир, где занимаются спортсмены, только благодаря вмешательству губернатора Виктора Томенко и в этот раз они тоже намерены бороться: "У нас ничего для легкой атлетики не построено. Мы идем другим путем – ломаем последнее. Я думаю, у нас есть только один вариант: мы с Сергеем будем до последнего сражаться".

  

 


Комментарии

14.08.2019 11:05
69

Наблюдаю за тем что периодически требует Сергей и думаю, как ему вообще не стыдно? Ему в своё время государство все предоставило для развития, сейчас он зарабатывает неплохие деньги и постоянно продолжает требовать вложений в себя любимого за счет государства что бы и дальше зарабатывать деньги.

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14.08.2019 11:10
- гость -

продолжает требовать вложений в себя любимого за счет государства

и почему-то это государство рф, хотя выступает он за нейтралию...

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