Следственный комитет РФ по Ростовской области проведет проверку после появления видео, на котором фельдшер скорой медицинской помощи пнул женщину, сообщает пресс-служба регионального СК.

"В ряде СМИ размещен видеоролик с информацией о том, что 13 августа 2019 года на ул. Варфоломеева в Ростове-на-Дону прибывший по вызову фельдшер скорой медицинской помощи пнул ногой пожилую женщину, после чего уехал. Организовано проведение доследственной проверки", – уточнили в ведомстве.

Скорую к ней вызвали прохожие. Судя по кадрам, помощи он ей так и не оказал, а просто уехал.