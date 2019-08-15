В поисках трехлетнего ребенка, пропавшего 13 августа в Омской области, задействованы свыше 700 человек, вертолет с тепловизором, два самолета, кинологи и конные патрули, сообщает РИА "СуперОмск".

Родители ненадолго оставили мальчика одного в машине, а сами отправились на сбор грибов и ягод в лес села Новологиново Большереченского района.

Когда они вернулись, машина была пуста. Самостоятельно они около трех часов искали и звали ребенка, но тщетно.

Поисковая операция длится уже третий день. На контроль ситуацию взял председатель СКР Александр Бастрыкин, отдав приказ региональному управлению ведомства вести поиски в круглосуточном режиме.

По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство").