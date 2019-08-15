В поисках трехлетнего ребенка, пропавшего 13 августа в Омской области, задействованы свыше 700 человек, вертолет с тепловизором, два самолета, кинологи и конные патрули, сообщает РИА "СуперОмск".
Родители ненадолго оставили мальчика одного в машине, а сами отправились на сбор грибов и ягод в лес села Новологиново Большереченского района.
Когда они вернулись, машина была пуста. Самостоятельно они около трех часов искали и звали ребенка, но тщетно.
Поисковая операция длится уже третий день. На контроль ситуацию взял председатель СКР Александр Бастрыкин, отдав приказ региональному управлению ведомства вести поиски в круглосуточном режиме.
По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Комментарии
КАК?????? такое может быть???? У меня дочери 3 года, мы ее в ограде без присмотра не оставляем!!! Из машины в любом случае выходим вместе!!!!!!!!!!
Один раз проявили халатность, теперь всю жизнь с этим жить!
Вангую: приехали, ребенок спал, подумали, что быстро, туда обратно и назад, а ребенок проснулся, испугался, побежал искать.
Идиоты
о какие вы тут все умные и эрудированные, а правду своих косяков наврят ли напишите, тешьте себя дальше
15.08.2019 09:03
- гость -
не оставлять мелкого одного в лесу,в авто-это надо быть эрудированным? просто идиотом быть не надо
на фото ребенок явно старше...
15.08.2019 09:39
- гость -
на фото ребенок явно старше...
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ему мгло быть 3 года и 11 месяцев. И на фото дети старше получаются. Особенно когда одеты в обычную одежду.
15.08.2019 09:03
- гость -
Я автор первого коментария. За мной косяков по жизни хватает. НО, если дело касается детей, я лучше останусь голодным, опоздаю, заболею - детей уберегу от подобного!
- гость -
15.08.2019 09:03
- гость -
Я автор первого коментария. За мной косяков по жизни хватает. НО, если дело касается дете
й, я лучше останусь голодным, опоздаю, заболею - детей уберегу от подобного!
ПОДДЕРЖИВАЮ НА 100 %
Может хищники? родители сказочные ........!!!!!!
15.08.2019 09:44
- гость -
правда? я по-вашему этого не знаю?
на вид ребенку и не 3,11,а лет шесть. и это мое личное впечатление. идите своих паучат поучать,если заняться больше нечем
правда? я по-вашему этого не знаю?
на вид ребенку и не 3,11,а лет шесть. и это мое личное впечатление. идите своих паучат поучать,если заняться больше нечем
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хню не пиши "знаток"
3 года 89,5 - 99,5 - все по средним параметрам.
Детей сначала заведи, потом умничай.