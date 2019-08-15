Момент столкновения A321 с птицами снял на видео пассажир самолета

Пассажир аварийно севшего на поле самолета заснял момент, когда в двигатель A321 попала стая птиц, сообщает телеканал "360".

На записи слышен хлопок. Произошло это в тот момент, когда лайнер начал набирать высоту – сразу после взлета в двигатель попала стая чаек.

Пилоты приняли решение посадить самолет в кукурузном поле рядом с подмосковным Жуковским. Сажали прямо на фюзеляж, лайнер получил большие повреждения и отстранен от полетов.

На борту A321 "Уральских авиалиний" находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа. Они направлялись из Москвы в Симферополь.

В результате аварийной посадки госпитализировано 23 человека, в том числе девять детей. Пострадавших доставили в город Жуковский, остальных пассажиров отвезли в аэропорт.

Глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что серьезных травм удалось избежать "благодаря профессионализму пилотов и членов экипажа". Командиром воздушного судна был Дамир Юсупов, вторым пилотом – Георгий Мурзин.