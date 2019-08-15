Алкоголь незаконно рекламировали в барнаульском торгово-развлекательном центре "Арена". Как сообщает УФАС по Алтайскому краю, речь идет о рекламе в "Арене-Парк (Боулинг)", которое на видеомониторе демонстрировало пенный напиток с предложением приобрести 2 бокала пива и получить закуску в подарок. При этом в рекламе отсутствовала информация о том, что речь идет именно о безалкогольном пиве.

Один из посетителей обратился в УФАС с требованием разобраться в ситуации. По информации антимонопольного органа, в ТРЦ "Арена" находятся детские организации, а боулинг-центр оказывает услуги по проведению спортивных мероприятий, поэтому реклама алкогольной продукции здесь запрещена на расстоянии не менее чем сто метров.

В итоге реклама пива в боулинг-центре признана ненадлежащей и нарушающей ФЗ "О рекламе". ООО "Арена-Парк" выдано предписание о прекращении распространения этой рекламы. Административное наказание будет определено немного позже.