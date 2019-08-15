Полиция разыскивает насильника, напавшего на женщину в Барнауле

В Барнауле полиция разыскивает мужчину, который 4 августа напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло в подъезде одного из домов по улице Интернациональная. В следственном управлении следственного комитета Алтайского края сообщили, что возбуждено уголовное дело, преступник разыскивается. На данный момент, по словам представителя пресс-службы ведомства, ведется следствие, но подозреваемого у следователей пока нет.

Между тем, сайт "Новости Горного Алтая" опубликовал ориентировку, из которой следует, что в нападении на жительницу столицы Алтайского края подозревают бывшего следователя из Горно-Алтайска Александра Салтаева, который шесть лет отсидел в колонии за серию изнасилований и освободился весной 2019 года.

Салтаев был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. При этом "расследованием" этих преступлений занимался он же. Поэтому его долгое время не могли найти.

После того как преступления были раскрыты, со своих мест были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков, и глава следственного отдела, в котором работал Сатлаев.

В четверг, 15 августа 2019 года, в МВД Республики порталу Amic.ru сообщили, что не располагают информацией по поводу места нахождения Салтаева. По непроверенной информации бывший следователь может находится за пределами Алтайского края.