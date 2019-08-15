Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском во вторник, 13 августа, найден живым. Спасатели нашли его в четверг, 15 августа. У ребенка обезвоживание, сейчас им занимаются врачи. По предварительным данным, травм на теле ребенка не обнаружено, но его сильно искусали комары и мошки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Спасатели обнаружили малыша в одном километре от места пропажи. По словам волонтеров, он сидел на кочке в болоте и плакал.

Специалисты отмечают, что выжить ребенку столько времени в лесу помогло то, что стояла довольно теплая погода и не было дождей.

Ребенок пропал днем во вторник, 13 августа. Родители поехали вместе с ним в лес за ягодами и оставили сына одного в машине. Когда они вернулись, ребенок пропал. Несколько часов родители искали его самостоятельно, а потом обратились в полицию.

В поисках принимали участие около 600 человек, в том числе 200 полицейских, 60 сотрудников Росгвардии и волонтеры из поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас".