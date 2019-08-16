Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего в поле А321

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум пилотам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

15 августа лайнер A321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, после чего отказали силовые установки. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя России Мурзину Георгию – второму пилоту и Юсупову Дамиру – командиру", – говорится в тексте указа.

Также орденом Мужества награждены пять бортпроводников.

Как сообщает РИА "Новости", Путин, открывая совещание с постоянными членами Совбеза, сказал, что ему хотелось бы, "чтобы вообще ничего подобного не происходило" в России.

Президент подчеркнул, что инцидент можно считать проверкой подготовки летного состава, которую "Уральские авиалинии" прошли.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram предложил представить к наградам экипаж самолета.