Больше 40 тысяч заявлений было подано в вузы Алтайского края на очную и очно-заочную формы обучения бакалавриата и специалитета. В 2019 году вузам края по этим программам выделено больше 5 тысяч бюджетных мест.

По информации министерства образования и науки региона, в Барнауле студентами бюджетной формы обучения стали почти 5 тысяч студентов, а без вступительных испытаний (победители олимпиад) в 2019 году в вузы города поступил 31 человек.

Самыми востребованными направлениями стали: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, психология, медико-профилактическое дело, фармация, стоматология, дизайн.

Наименее популярны у абитуриентов этого года физическая культура, музыкально-инструментальное искусство педагогическое образование (Изобразительное искусство и Дизайн).

В целом по ведущим вузам региона средний балл ЕГЭ на бюджетные места составил 69,34 балла. Это на 1,54 пункта выше, чем в предыдущем году. Лидер – Алтайский филиал РАНХиГС, где средний балл ЕГЭ равен 80,17.