Минобрнауки опровергло информацию о закрытии школ в Алтайском крае

Министерство образования и науки Алтайского края опровергла информацию, появившуюся в СМИ, что за последний год в регионе было закрыто 17 школ.

В новом учебном году 1 сентября начнут работать 1097 общеобразовательных школ против 1114 в 2018-ом. Снижение связано не с закрытием учебных заведений, а сменой их статуса. Так в некоторых школах количество учеников стало меньше 10. Министерством образования и науки совместно с муниципалитетами приняли решение перевести такие малокомплектные заведение в статус филиалов. Всего на территории края их 414 филиалов.

В Минобрнауки сообщили и сокращении количества школ со второй сменой обучения на 2% путем ввода около 1000 новых мест. До конца 2020 учебного года будет еще введено еще около 1500 новых мест, что позволит сократить вторую смену почти на 4 %.

Так в 2019 году введена школа в квартале "2008" Барнаула на 550 мест, завершено строительство и ведётся приёмка школы на 90 мест сблокированной с детским садом на 40 мест в селе Покровка Локтевского района, в октябре будет введён пристрой на 300 мест к школе в Колманском районе.

В декабре будет сдана школа в квартале "2006а" города Барнаула на 550 мест. В целом до 2025 года в Алтайском крае планируется построить 34 школы и 42 пристроя к действующим школам (около 25 тысяч новых мест), отремонтировать более 300 школ, оснастить новым оборудованием (учебным, производственным, кухонным, автотранспортом) 100% школ края.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко несколько раз подчеркивал в интервью, что выступает против оптимизации в сфере образования и закрытия малокомплектных школ.