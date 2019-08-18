Хорохордин анонсировал снижение тарифов на электроэнергию

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о договоренности по поводу снижения тарифов на электроэнергию, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с депутатами Госдумы Иваном Белековым и Родионом Букачаковым и сенаторами Совета Федерации Владимиром Полетаевым и Татьяной Гигель.

"По итогам совещаний подготовлены обширные протоколы поручений, включающие вопросы о поддержке дорожного хозяйства, проектов социальной сферы, снижении тарифов на электроэнергию, субсидировании авиаперевозок, поддержке перерабатывающих предприятий и многое другое", – констатировал Хорохордин.

По его словам, он рассчитывает на поддержку инициатив, направленных на развитие региона, ее представителями в законодательной власти РФ.

"То, что будет зависеть от нас в интересах жителей Республики Алтай, мы готовы выполнить", – выразил общую позицию сенатор Полетаев, отметив вклад Хорохордина в разработку по-настоящему общенародной стратегии развитии республики.