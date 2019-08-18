Жителям Горно-Алтайска компенсируют расходы на приставки к ТВ

Власти Горно-Алтайска частично компенсируют местным жителям расходы на покупку ТВ-приставки в связи с переходом на цифровое вещание, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в Республике Алтай полностью прекратится передача аналогового сигнала с 14 октября. В связи с этим отдельные категории граждан могут обратиться в мэрию с просьбой возместить расходы на покупку специального устройства для приема "цифры".

Соответствующие выплаты предусмотрены инвалидам Великой Отечественной войны, участникам ВОВ и малоимущим гражданам из семей, чей доход на одного человека не превышает размера прожиточного минимума.

В качестве компенсации одной семье может быть выплачено не более 1150 рублей. Для получения денег нужно подтвердить факт покупки ТВ-приставки и документы о том, что человек действительно принадлежит к одной из групп, имеющих право на выплаты.

По вопросам выдачи средств нужно обращаться в Отдел жилищной и социальной политики администрации Горно-Алтайска (пр. Коммунистический, 18, каб. 112, тел. 24-0-68).