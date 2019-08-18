1,2 млн доз вакцины от гриппа завезут в Алтайский край

В медучреждения Алтайского края завезут 1,2 млн доз противогриппозной вакцины, сообщают в региональном Минздраве. Этого хватит, чтобы охватить 52% населения края.

Осенью в регионе начнется иммунизация против гриппа. Применяемые для вакцинации инъекции содержат вирусы гриппа, циркуляция которых ожидается в предстоящем сезоне, в том числе H1N1 и "гонконгский" – H3N2.

В прошлом году в регионе от гриппа привили 1,072 млн человек. Это свыше 45% подлежащего вакцинации населения.

Напомним, что бесплатно вакцинация проводится детям с шестимесячного возраста, учащимся 1-11 классов, студентам вузов и ссузов, медикам, работникам транспорта, коммунальной сферы, лицам старше 60 лет, беременным, призывникам, некоторым хроническим больным и проживающим в домах престарелых.